سياحة المؤتمرات بالسعودية تتجاوز 30 مليار ريال سنويا

تجاوزت مصروفات سياحة الأعمال في السعودية 30 مليار ريال خلال العام الماضي، لتشكل الفنادق ما يقارب 48 في المائة من تلك المصروفات، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال المهندس طارق العيسى، المدير التنفيذي لبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إن عدد السجلات المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج مع نهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 4282 جهة، يمثلون جانبي الطلب والعرض في صناعة الاجتماعات السعودية بزيادة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.

ويقدر عدد الوظائف المباشرة الدائمة والمؤقتة بـ 60 ألف وظيفة تتركز في الجهات المالكة والمنظمة والموردة لفعاليات الأعمال ومنشآت الفعاليات.

وأشار العيسى إلى أن جانب العرض بينها 221 قاعة فنادق و142 منشأة ومراكز معارض ومؤتمرات، فيما مثل جانب الطلب 917 مؤسسة وشركة تنظيم للمعارض والمؤتمرات.

ووفقا لتقارير صادرة من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، فإن نسبة إنجاز المبادرات الواردة في خطته للأعوام 2014 إلى 2018 البالغ عددها 90 مبادرة وصلت إلى 76 في المائة.

ورفع إنجاز المبادرات من نمو المؤتمرات والاجتماعات السعودية بنسب تراوحت بين 15 و20 في المائة سنويا في أعداد فعاليات الأعمال المقامة في المملكة مع تنوعها لتشمل 22 قطاعا اقتصاديا حيث تضاعفت أعداد المستثمرين في هذه الصناعة من منظمين وموردين ومرافق.

ونجح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في إيجاد الشراكات للتعامل مع مهام تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، وبناء علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين في صناعة الاجتماعات، وأسهم في تطوير هذه الصناعة المؤثرة على كل الأنشطة الاقتصادية، وتهيئتها لتصبح رافد للاقتصاد الوطني وأداة تسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".

وكان المهندس طارق العيسى؛ المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس إدارة مكتب لندن للمتحدثين توم سلاني، وذلك ضمن جهود البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في بناء الشراكات واستطلاع أفضل التجارب الدولية لتطبيقها في تنفيذ مبادراته لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على تجربة مكتب لندن للمتحدثين وآليات عمل المكتب والنجاحات التي حققها، كما تم استعراض تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، ومواصفات المكتب وأوجه التكامل، وآليات تبادل المعلومات لتوفير متحدثين على مستوى عال من الكفاءة لدعم صناعة الاجتماعات السعودية.