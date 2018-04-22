مصر: 30% نمو أعداد السياح بالربع الأول 2018

قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، أن أرقام السياحة في بلادها في نمو متواصل مع تسجيل نمو بنسبة 30% بأعداد السياح في فترة الربع الأول من العام الحالي، موضحة أن عودة تدفق السياح من روسيا سيكون لها تأثير كبير.

وقالت المشاط في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي بدبي، إن استئناف رحلات الطيران مع روسيا، ترك أثر إيجابي، في مواصلة النمو المسجل في قطاع السياحة المصرية، مؤكدة أن السياحة لم تنقطع عن القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ في المرحلة الماضية.

ووصفت النمو الكبير في عام 2017 بأنه إيجابي وقوي، ويعكس استعادة الثقة في الوجهات السياحية المصرية وفي الأمن والأمان في مصر والاستقرار بصفة عامة.

يذكر أن عدد السياح في مصر ارتفع العام الماضي، بنسبة 54% لتصعد إيرادات السياحة المصرية إلى 7.6 مليارات دولار في عام 2017، لكنها تظل المستويات قبل الثورة والتي تجاوزت 12 مليار دولار.