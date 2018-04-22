"إنتركونتننتال" توقع اتفاقية لفندقين جديدين في مصر

أعلنت مجموعة فنادق #إنتركونتيننتال، عن توقيع اتفاقية لفندقين جديدين لـ "هوليداي إن الجيزة صن كابيتال"، و"ستاي بريدج سويتس الجيزة صن كابيتال"، في #مصر مع "عربية للفنادق"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "عربية القابضة".

وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات معرض #سوق_السفر_العربي 2018، وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية إنتركونتننتال لتوسعة محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تعزيز التواجد في الأسواق الرئيسة.

ومع افتتاحهما المقرر في عام 2023، وبغرف تطل مباشرة على الأهرامات، فإن فندق "هوليداي إن الجيزة صن كابيتال" المؤلف من 200 غرفة، و"ستاي بريدج سويتس الجيزة صن كابيتال" المكون من 150 غرفة، سيشكلان أول فنادق "إنتركونتننتال" في المنطقة، وهما جزء من مشروع "صن كابيتال"، المشروع متعدد الاستخدامات الذي سيضم أكبر منطقة تجارية في مصر، ومركزاً تجارياً فاخراً يعتبر الأول من نوعه في أفريقيا، وحديقة مستوحاة من الثقافة المصرية، وجامعة دولية ومدرسة دولية.

وقال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق "إنتركونتيننتال" في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد مصر سوقاً مهمة لنا، كما أن لدينا حضورا قويا في البلاد بأكثر من 2000 غرفة فندقية، وأخرى قيد الإنشاء عبر علاماتنا التجارية".

وقال المهندس طارق شكري، الرئيس والمدير التنفيذي لعربية للفنادق: "نحن متحمسون للعمل مع لاعب عالمي مثل مجموعة فنادق إنتركونتننتال، لجلب علاماتهم التجارية العالمية، هوليداي إن وستاي بريدج سويتس إلى مجموعتنا. يتميز الفندقان بموقع رائع يمنح الضيوف سهولة الوصول إلى مناطق الجذب السياحي المحيطة، ونحن على ثقة من أن الموقع الرائع المقرون بأحدث المرافق التي ترتبط بها كلتا العلامتين التجاريتين، سيجعل منهما خياراً مثالياً للمسافرين والسياح في محافظة الجيزة".

يذكر أن مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال" تملك 84 فندقاً تحمل خمس علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط، وهي إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وهوليداي إن إكسبريس، وستاي بريدج سويتس، بالإضافة إلى 27 فندقًا آخر تحت الإنشاء في المنطقة، فيما يعمل 25 فندقاً للعلامة التجارية هوليداي إن في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى 7 آخرين تحت الإنشاء، ومن المقرر افتتاحهم خلال 3 – 5 سنوات. فضلاً عن 4 فنادق للعلامة التجارية ستاي بريدج سويتس يعملون بالفعل في المنطقة بالإضافة إلى 5 آخرين تحت الإنشاء من المقرر افتتاحهم خلال 3 – 5 سنوات.