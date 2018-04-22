الظاهري: نتوقع قفزة في أعداد نزلاء الفنادق بأبوظبي في 2018

انطلقت اليوم في دبي فعاليات #سوق_السفر_العربي "الملتقى 2018"، والذي يستمر لمدة أربعة أيام. ويشهد "الملتقى" مشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة.

وسيتم خلال دورة العام الحالي تسليط الضوء على استراتيجيات تطوير البنية التحتية لقطاع #السياحة والسفر.

وفي ظل التوقعات بزيادة عدد السياح الوافدين على إمارة #أبوظبي، قال سلطان الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بالإمارة، إن أبوظبي حققت خلال العام الماضي 5 ملايين نزيل فندقي، بزيادة 10% عن العام 2016، مشيراً إلى أن الزيادة تأتت من الأسواق الثلاث الأهم لسياحة الإمارة، وهي الصين والهند وبريطانيا. وأضاف أن السياحة المحلية شكلت أيضاً جزءاً كبيراً بحوالي 1.5 مليون نزيل فندقي.

ولفت إلى توافد 345 ألف سائح بحري عن طريق رحلات "الكروز"، إلى جانب استضافة الإمارة للعديد من فعايات الأعمال التي ساهمت بـ50 ألف سائح.

وتوقع الظاهري أن يرتفع عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بواقع 10% خلال 2018، مع المشاريع الرئيسية التي ستساهم في هذه الزيادة، والمشاركة في الفعاليات الدولية إلى جانب افتتاح متحف #اللوفر والافتتاح القريب لـ"وورنر برادرز" خلال الصيف القادم و"قصر الحصن" آواخر العام، فضلاً عن الفعاليات الرئيسية كالمهرجانات وسباقات "الفورمولا 1".

ولفت إلى أن السوق السعودية من أهم الأسواق لأبوظبي، حيث شاركت دائرة الثقافة والسياحة بالإمارة في جولات ترويجية خلال أبريل الجاري وتخطط لجولات إضافية في مايو، فضلا عن المشاركة في معارض سياحية في الرياض وجدة مع تواجد مكتب تمثيلي لسياحة أبوظبي في السعودية.

وأشار إلى أن الإمارة تعمل على تطوير منتجات خاصة تستهدف السائح الخليجي.