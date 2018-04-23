الخطوط السعودية تكشف عن خدماتها الجديدة في سوق السفر العربي

شاركت #الخطوط_الجوية_السعودية في فعاليات معرض #سوق_السفر_العربي التي انطلقت فعالياته أمس بدبي، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، كأكبر معرض للسفر في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 2500 جهة عارضة من شركات الطيران ، وخدمات الطائرات، ومنتجات النقل الجوي، وهيئات السياحة، ووكلاء السفر والفنادق، وشركات السفر والسياحة.

وأوضح المدير العام للخطوط السعودية، صالح الجاسر ، أن المشاركة في المعرض بجناح خاص، يبرز منتجات الشركة وخدماتها الجديدة، التي شملت أجنحة الدرجة الأولى والمقاعد المميزة لدرجتي الأعمال والضيافة على طائرات أسطولها الحديث، الذي يشهد حالياً أكبر برنامج لتحديثه وتنميته، بعد استلام 61 طائرة حديثة خلال عامي 2016 و 2017 ، إضافة إلى 11 طائرة حتى الآن خلال العام الجاري، أحدثها طائرة بوينغ (B787) .

وكشف الجاسر عن موعد إطلاق خدمات تقنية "سبيس" التي تقدم خدمة الإنترنت عالية السرعة، وخدمة المكالمات الهاتفية الصوتية لتقنية 3.5g، وخدمة البث التلفزيوني المباشر على متن طائراتها أثناء رحلاتها الداخلية والدولية، اعتباراً من نهاية شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية عرضت عبر الحدث خدمات ومنتجات العمرة والحج، وبرنامج عطلات السعودية، والحركة العابرة، والوجهات الموسمية الجديدة لصيف هذا العام.