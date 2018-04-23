السياحة... الداعم الجديد لاقتصاد المنطقة

أصبح الشرق الأوسط محطة عالمية للسياحة والاستجمام وهي في طريقها للتنافس مع الأسواق المتقدمة، لاسيما مع #المشاريع_السياحية الضخمة التي يطلقها الخليج، وعلى رأسها تلك في السعودية.

وأظهر تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر أن #قطاع_السفر_والسياحة ساهم بـ84 مليار دولار في #اقتصاد_الشرق_الأوسط، متوقعا نموه بـ4.5% هذا العام، وبمعدل سنوي نسبته 4,2% خلال السنوات العشر المقبلة.

ولكن، وبحسب تقرير لشركة PWC هناك متغيرات فرضت نفسها على واقع #الاقتصاد_العالمي، لا بد من قطاع السفر والسياحة في المنطقة التأقلم معها من أجل المحافظة على وتيرة النمو، لاسيما وأنها أصبحت في واجهة الأسواق سريعة النمو.

من بين هذه المتغيرات، التغير السكاني والاجتماعي، حيث يعتبر 28% من سكان الشرق الأوسط من الشباب واهتمامهم بعالم جديد من #الابتكار_في_السياحة، من بينها على سبيل المثال، تفضيل خدمات Airbnb على الفنادق التقليدية.

متغير آخر هو التكنولوجيا، التي أثارت ثورة في قطاع السفر والسياحة، ليشمل قرارات السفر وتقييم الفنادق والوجهات السياحية وشركات الطيران، كله ببساطة، عبر الهاتف الذكي، وهو ما يعد فرصة أمام قطاع السياحة الخليجي كون نسبة اختراق الهاتف الذكي في الخليج هي من بين الأعلى في العالم.

وألقى التقرير الضوء على العلاقة بين السياحة والتمدين، فالتمدين يزيد من الترابط بين المناطق، مشيرا إلى أن الخليج يقود العالم في هذه الناحية، فهو من أكثر المناطق في العالم التي تستقطب السياح الذي يرغبون السفر إلى المدن.