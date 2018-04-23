جنيف.. أغلى مدن أوروبا من حيث أسعار الفنادق

المصدر: برلين - د ب أ

يواجه المسافرون في #أوروبا أعلى معدلات #أسعار_الفنادق_في _جنيف السويسرية، بحسب دراسة جديدة.

وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز" (بي دبليو سي) إلى أن جنيف التي تضم مقرات الكثير من المنظمات الدولية، سجلت العام الماضي 242.90 يورو (299.40 دولار) متوسط سعر الليلة في الغرفة الفندقية.

وجاءت باريس في المرتبة الثانية على قائمة معدلات الفنادق بسعر 231.30 يورو لليلة، فيما جاءت زيوريخ في المرتبة الثالثة بمعدل 203.90 يورو لليلة.

واشتملت مدن الفنادق الباهظة الأخرى على لندن وروما وأمستردام.

وبالمقارنة، كانت ألمانيا مكاناً أرخص لحجوزات الفنادق. وسجلت #فرانكفورت وهي المركز المالي الرئيسي للبلاد والعاصمة التجارية، 122.10 يورو لمتوسط سعر الغرفة بينما في برلين بلغ 95.70 يورو.

والعام الماضي، ارتفع عدد الزوار الدوليين لأوروبا بواقع 8% ، حيث استفادت صناعة الفنادق تحديدا من الاتجاه.

وقال أحد موظفي شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" في ألمانيا ديرك هينيج إن 2017 كان "عاما استثنائيا لسوق الفنادق الأوروبية".

والأهم من ذلك، كان هناك إقبال أكبر على مقاصد السفر الأوروبية بين السياح من الولايات المتحدة والصين وبشكل متزايد من روسيا.