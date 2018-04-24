مصر تتوقع إيرادات بـ30 مليار جنيه من مشروع سياحي بالقاهرة

قال العضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية إن شركته تتوقع جني إيرادات قيمتها بين 30 مليارا و32 مليار جنيه، ما يعادل 1.7-1.8 مليار دولار من مشروع عقاري سياحي بالعين السخنة شرقي القاهرة.



وذكر أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر في مقابلة مع رويترز على هامش زيارة للصحفيين بمقر مشروع "المونت جلالة-السخنة" أن الشركة تستثمر ما بين 16 مليارا و17 مليار جنيه في المشروع الذي يجري تنفيذه على مرحلتين بمنطقة جبل الجلالة.



وأضاف أن شركته تستهدف إنشاء 8000 وحدة سكنية وفندقية في المشروع الذي ستبدأ عمليات تسليم الوحدات فيه خلال ديسمبر 2019.



وتأسست شركة تطوير مصر في 2014 برأسمال مصرح به نحو 1.7 مليار جنيه ورأسمال مدفوع نحو 275 مليون جنيه. ومن بين مؤسسي الشركة مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام.



وقال شلبي إن مشروع الشركة السياحي في العين السخنة يقام على مساحة أرض قدرها 2.2 مليون متر مربع، بتكلفة 1.5 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات، "ويضم وحدات سكنية وفندقية وفيلات وفنادق ومناطق ترفيهية".



ويبلغ ارتفاع جبل الجلالة المقام عليه المشروع 1200 متر.



وتعمل تطوير مصر على الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع "المونت جلالة-السخنة" في ديسمبر كانون الأول 2022.

