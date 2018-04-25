مسؤول: دبي تستهدف زيادة أعداد السياح من الدول النامية

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للترويج السياحي والتجاري، مضي الإمارة في استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى 20 مليون سائح بحلول العام 2020.

وقال كاظم في مقابلة مع "العربية" على هامش سوق السفر العربي، إن التحفيزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي مؤخرا كان لها أثر إيجابي على قطاع الضيافة والسياحة.

وأشار إلى عمل المؤسسة على جذب السياح من من الدول النامية بعد تسجيل نمو سنوي بنسبة 6% لأعداد السياح في دبي خلال العام الماضي 2017.

يذكر أن عدد السياح في دبي ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 4.7 ملايين سائح.