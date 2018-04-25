200 مليار دولار مشاريع قطاع الضيافة بالخليج

تقدر قيمة نحو 2000 مشروع قيد الإنشاء في قطاع الضيافة الخليجي، بنحو 200 مليار دولار، مع نمو السياحة والسفر في المنطقة والتوقعات باستقطاب المزيد من الزوار خلال السنوات المقبلة.

ويرى مسؤولون في قطاعات الفنادق والسياحة التقهم "العربية" خلال معرض سوق السفر العربي 2018 بدبي، أن قطاع الضيافة والسياحة الخليجي هو من بين الأكثر حيوية في العالم بالتالي هناك العديد من المشاريع قيد التطوير لاسيما في الإمارات والسعودية.

ويقول أوليفييه هارنيش الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، إنه متفائل جدا حيال هذا القطاع في المنطقة، مشيرا إلى وجود حاجة كبيرة في دبي للفنادق متوسطة التكلفة أولا لأن 60% من الفنادق هنا هي من الفئة الفاخرة ولكن جيل الألفية يبحثون عن منتجات أبسط.

من جهته اعتبر ناصر النويس - رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، أن صعود الطبقة الوسطى يدعم قطاع الفنادق متوسطة التكلفة.

وبحسب تقرير بشركة PWC يساهم المسافرون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما فيما يصل إلى 300 مليار دولار في هذا القطاع.

ويشير الخبراء إلى عامل آخر زاد الطلب على الفئة المتوسطة من الفنادق هو صعود الطبقة الوسطى، خاصة في آسيا، ما يعد فرصة أمام الدول الخليجية.