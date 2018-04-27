الحكومة الإيطالية تمدد مهلة لبيع أليطاليا إلى نهاية أكتوبر

قال وزير الصناعة الإيطالي كارلو كاليندا إن الحكومة مددت الموعد النهائي لبيع شركة الطيران الوطنية #أليطاليا إلى نهاية أكتوبر 2018.



ودخلت #أليطاليا في إجراءات إشهار الإفلاس في مايو/أيار 2017 وتبحث الحكومة الإيطالية منذ ذلك الحين عن مستثمر.



لكن عملية البيع تأجلت بسبب الشكوك التي أحاطت بالانتخابات العامة التي جرت في إيطاليا في مارس/آذار والتي أفرزت برلمانا بلا أغلبية واضحة.



وأرجأ مجلس الوزراء اليوم أيضا الموعد النهائي لتسديد قرض تجسيري منح للشركة إلى 15 من ديسمبر/كانون الأول.



وكان من المتوقع في البداية أن تنتهي عملية البيع وتسديد القرض بحلول الثلاثين من إبريل/نيسان.