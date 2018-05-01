"زيرو 6" مول أحدث وجهة ترفيه وتسوق بالشارقة

أعلنت مجموعة "ألف"، الافتتاح الأولي لأول مركز تسوق وترفيه من نوعه في إمارة الشارقة "زيرو 6" مول، ليقدم لرواده أحدث العلامات التجارية المميزة، ومختلف خيارات الترفيه المبتكرة، وعلامات تجارية تتواجد في إمارة الشارقة للمرة الأولى.

ويضم المول الجديد "زيرو 6"، مجمع سينما سيتي آي ماكس IMAX السينمائي الجديد، بإمكاناته المذهلة وما يحتويه من 8 شاشات عرض، جرى افتتاحها داخل المول منذ 3 أسابيع حيث نال المجمع السينمائي إقبالا منقطع النظير، عبر توافد عشاق السينما للاستمتاع بأحدث الأفلام العالمية عبر شاشات العرض المتعددة التي يقدمها المجمع.

ويعد المجمع السينمائي داخل مول "زيرو 6" من أهم المعالم السينمائية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد جرى تطوير مجمع سينما سيتي آي ماكس من قبل شركة سينما سيتي، ويضم المركز أكبر شاشة آي ماكس في الدولة، كما تعد السينما الجديدة أحد أهم مقاصد الجذب المتعددة في المول.

ويقع "زيرو 6" – المستمد اسمه من رمز الاتصال الهاتفي في الشارقة 06، على مسافة 5 كيلومترات من محيط المدينة الجامعية بالشارقة، وعلى مقربة من مطار الشارقة الدولي ومطار دبي الدولي والمناطق السكنية الراقية، مما يجعله في موقع يسهل الوصول إليه من قبل مختلف الفئات، كما يضع المركز معايير مبتكرة لقطاع بيع التجزئة في الشارقة، ويمثل الأول في جيل جديد من مراكز التسوق العصرية في المدينة.

وقال الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألف": "إن المجموعة تحرص عبر مشاريعها المبتكرة على إثراء حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة من خلال أول تصميم لمركز تسوق وترفيه شامل، فريد من نوعه ومرافق ترفيهية عالمية المستوى مستوحاة من الاتجاهات العالمية والاحتياجات المحلية".

وعبر الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عن سعادته في افتتاح المركز الأول من نوعه "زيرو 6" الذي يوفر ويتيح مجموعة من العلامات التجارية في مجالات الطعام والترفيه واللياقة والتسوق تحت سقف واحد كما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة للزوار، معتبرا أن هذا الصرح السياحي الجديد سيشكل علامة تعزز من السمعة المرموقة لإمارة الشارقة كوجهة ترفيهية ومقصد جذب متكامل الخدمات للمجتمع المحلي.

من جهته قال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة "ألف": "إن تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، داخل "زيرو 6" يهدف إلى إيجاد تجربة تسوق متكاملة تلبي مختلف الأذواق وتحويل كل زيارة من جانب عملائنا إلى ذكريات لا تنسى يتناقلونها فيما بينهم، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا في تجاوز مفاهيم البيع بالتجزئة التقليدية إلى تطوير قيمة مضافة وشاملة لجميع أفراد الأسرة تفوق توقعات السكان المحليين والسياح على حد سواء".

وأشار عطايا إلى التصميم المذهل الذي يتمتع به "زيرو 6"، والذي تم تطويره على مساحة تصل إلى 37 ألف متر مربع، لجذب جيل جديد من المستهلكين المتميزين من خلال توفير وجهة تسوق متكاملة في الشارقة تلبي احتياجات جميع الأعمار، عبر مختلف أنشطة التواصل الاجتماعي، وأماكن اللقاءات والاسترخاء، وتناول الأطعمة، والتسوق، والعمل والاستمتاع، في أجواء مميزة تجمع كل الاحتياجات والخيارات تحت سقف واحد وفي موقع ملائم للجميع.