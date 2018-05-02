انتعاش حركة السفر عبر مطار دبي.. الأكثر ازدحاماً في العالم

سجل #مطار_دبي الدولي زيادة 4.5% في حركة المسافرين في مارس، بعد تراجع لشهرين متتاليين بأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

وقالت مؤسسة مطارات دبي في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد المسافرين عبر المطار ارتفع إلى 7.85 مليون مسافر من 7.51 مليون قبل عام، رغم تراجع عدد الرحلات إلى 34 ألفاً و126 من 34 ألفاً و634 رحلة.

ويعد مطار دبي مركز عمليات #طيران_الإمارات و #فلاي_دبي.

وتعامل المطار مع 22.7 مليون مسافر في الربع الأول من العام بزيادة 1.1%، بحسب ما ذكره البيان. وتراجعت حركة المسافرين 0.6% في أول شهرين من السنة.

وانخفضت أحجام الشحنات 5.7% في مارس إلى 222 ألفاً و45 طناً.

ويتوقع المطار نمو حركة المسافرين 2.4% هذا العام إلى 90.3 مليون.