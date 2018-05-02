"إير فرانس" تقلص رحلات إيران بسبب ضعف الطلب

قالت متحدثة باسم #إير_فرانس إن الشركة ستقلص الرحلات التي تسيرها وحدتها "جوون" بين باريس وطهران، بحيث تقتصر على موسم الصيف فقط، نظراً لضعف الجدوى الاقتصادية للخدمة على مدى عامين.

وأبلغت المتحدثة "رويترز" بالبريد الإلكتروني: "قررت إير فرانس تعديل برنامجها ليتماشى على نحو أفضل مع الطلب".

وأضافت أن القرار سيسري اعتباراً من 28 أكتوبر.

وتأتي خطوة "إير فرانس" في ظل ضبابية عالمية بشأن ما إن كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سينسحب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران.

وبموجب هذا الاتفاق، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي لطمأنة القوى العالمية بأن هذا البرنامج لن يستخدم لتطوير أسلحة. في المقابل، جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في يناير 2016.

وقالت "إير فرانس" إنها ستتولى مسؤولية إعادة حجز رحلات طيران للعملاء المتضررين من القرار".

ويأتي قرار "إير فرانس" في أعقاب قرار مماثل اتخذته شركة "الاتحاد للطيران" في ديسمبر، والتي قالت أيضاً إنها ستلغي رحلات إلى إيران وأوغندا.