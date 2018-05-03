إياتا: الشحن الجوي ينمو بأبطأ وتيرة في 22 شهرا

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي على الشحن الجوي نما بأقل وتيرة في عامين تقريبا في مارس آذار مع انتهاء إعادة تموين لمخزونات الشركات وتباطؤ في التجارة العالمية.



وأضاف إياتا أن الطلب على الشحن الجوي زاد 1.7% في مارس آذار، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقل 5 نقاط مئوية عن معدل النمو في فبراير شباط والأدنى في 22 شهرا.



وقال الاتحاد إن جميع المناطق، عدا أميركا اللاتينية، سجلت انخفاضات في النمو في مارس آذار.



وهبط نمو السعة المتاحة إلى 4.4% في مارس آذار من 6.3% في فبراير شباط. وكانت تلك المرة الأولى في 20 شهرا التي ترتفع فيها السعة السنوية بخطى أسرع من الطلب.

ورغم ذلك قال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي لإياتا، إن التوقعات للشحن الجوي للعام 2018 تبقى متفائلة، مع توقع أن ينمو الطلب بنسبة 4 إلى 5%.