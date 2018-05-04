قطاع الضيافة في الإمارات يجذب اهتمام الشركات الفرنسية

أكد مسؤولون ومختصون في قطاع الضيافة الفرنسي، أن النهضة السياحية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، والتوقعات الإيجابية بشأن آفاق نمو القطاع السياحي، والذي يشكل محوراً رئيساً في التنويع الاقتصادي بالإمارات، عزز من جاذبية قطاع الفنادق بالدولة للاستثمار واستقطاب أشهر العلامات الفندقية من مختلف أنحاء العالم.

وأشار هؤلاء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات والمؤسسات الفرنسية العاملة في قطاع الضيافة والفندقة تتطلع للاستفادة من هذه النهضة، والعمل على بناء علاقات ثنائية بين العاملين في القطاع الفندقي بفرنسا والإمارات، بهدف مواصلة النمو واستكشاف فرص الاستثمار المشترك.

وقالت وكالة بيزنس فرانس-الوكالة الوطنية لتنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، في بيان صادر عنها أمس، إنها قامت بالتعاون مع بنك الاستثمار الحكومي بي.بي.آي فرانس، لإطلاق بعثة فندقية لاستكشاف الفرص في السوق الإماراتية، والتعرف على المؤسسات المالية، فضلاً عن القيادة التنفيذية بقطاع خدمات الفنادق والمطاعم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في البعثة التي تم تنظيمها مؤخرا، ممثلون ومندوبون عن قطاع الضيافة والفندقة في فرنسا من أجل البدء في بناء شراكات وعلاقات تجارية مع الشركات في دولة الإمارات، حيث قامت البعثة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع شركاء محليين ومتعهدين ومستثمرين، وعدد من المستفيدين من حقوق الامتياز لمناقشة عرض الضيافة الفرنسي، وما يحمله من ابتكار، وكيفية تطبيقه على هذه الصناعة بصورة عامة.