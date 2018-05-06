مطار أبوظبي يطبق نظاماً جديداً لإدارة تدفق المسافرين

أعلن #مطار_أبوظبي_الدولي تطبيق نظام تقني جديد لإدارة تدفق المسافرين وصفوف الانتظار، بهدف تعزيز الكفاءة في العمليات اليومية عبر مرافق إتمام إجراءات السفر والتدقيق الأمني والجوازات واستلام الأمتعة في مباني المطار "1" و"3".

ويقوم النظام الجديد بإدارة موارد المطار بشكل حيوي، مما يرفع من الطاقة الاستيعابية للمطار، ويرتقي برضا المسافر، كما يتبنى المطار تقنيات ذكية تشمل "إنترنت الأشياء" "IOT" وذكاء الأعمال التي تضمن عمليات مطار فعالة وسلسة سريعة الاستجابة.

وتضمن النظام التقني الجديد المتكامل تركيب أكثر من 450 جهاز استشعار في 19 منطقة عبر المبنيين، مما يتيح فرصة المراقبة في الوقت الحقيقي كما يضمن النظام كفاءة إدارة صفوف الانتظار، وإدارة الحوادث، إضافة إلى تحديد الموارد استناداً إلى التحليلات الاستطلاعية لتدفق وحجم المسافرين، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى السلاسة في عمليات المطار.

وذكر عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، إن هذا المشروع كان أساسياً في مواجهة التحدي المتنامي والمتمثل في الموازنة بين زيادة عدد المسافرين والكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أنه من خلال تفعيل هذه التقنية الذكية سيتمكن فريق العاملين من توقع تدفقات المسافرين والاستجابة لها من خلال الحصول على البيانات في وقتها الفعلي، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن مطار أبوظبي الدولي يتبنى نموذجاً حديثاً ومتطوراً لمطار المستقبل، وتتمثل مهمته في تحسين خدمة العملاء مع الحفاظ على أعلى المعايير في السلامة والأمن والكفاءة التشغيلي من خلال تبني الحلول المبتكرة.