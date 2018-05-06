100 % زيادة بحجوزات السياح الإيطاليين لمصر خلال الصيف

أكد مصدر مسؤول في وزارة #السياحة_المصرية أن هناك زيادة فى الحجوزات السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى مصر خلال موسم الصيف اعتبارا من يونيه المقبل بنسبة 100%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لتأكيدات منظمي الرحلات الإيطاليين.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن شهرى يناير وفبراير الماضيين سجلا ارتفاعا في أعداد السياح الإيطاليين تخطت نسبة 75 % مقابل نفس الفترة من عام 2017، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وكانت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، قالت إن السياحة الإيطالية تضاعفت في مصر خلال الشهور الأولى من عام 2018، ووصلت الزيادة فى عدد السياح الإيطاليين في #مصر إلى 94%.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها نشرته أمس الجمعة، إلى أن ازدهار السياحة في مصر يعني ازدهار مصر اقتصاديا، وهذا ينعكس بشكل جيد على إيطاليا وعلى جميع دول البحر المتوسط الأخرى، موضحة أن هذا الانتعاش لا تستفيد منه مصر فقط بل أيضا يستفيد منه المشغلون الاقتصاديون الإيطاليون بطرق مختلفة، من شركات الطيران الإيطالية التي تعتني بنقل المسافرين من وإلى مصر، وأيضا الشركات الإيطالية التي تمتلك فنادق وقرى سياحية في مصر.

وبحسب الصحيفة فإن الشهرين الأولين من عام 2018، كانت هناك زيادة فى عدد السياح الإيطاليين في مصر، بنسبة 94% مقارنة بعام 2017، والوافدون في يناير 2018 كان 15707 سائحين، مقارنة مع 12471 في يناير 2017 أي زيادة 25.9%، وزاد أيضا على 19241 في فبراير، بينما في نفس الشهر عام 2017 كان 10922، أي زيادة بنسبة 76.2%.