3 أيام من الحسومات الاستثنائية في أكبر مول بالعالم

يستعد "دبي مول"، أكبر وأكثر وجهات التسوّق استقطاباً للزوار في العالم، لبدء فترة من العروض والحسومات الاستثنائية بين 10 و12 مايو الجاري، في مختلف المتاجر المشاركة.

وسيفتح "دبي مول" أبوابه خلال هذه الفترة يومياً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، في حين تستقبل المطاعم والمقاهي الضيوف حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

ويحتضن "دبي مول" أكبر مجموعة من المتاجر التي تقدّم للزوار فرصة الاستفادة من عروض على منتجات تشمل فئات متنوعة، بما في ذلك منتجات الجمال والموضة والأجهزة الإلكترونية والمفروشات وغيرها.

ويعد "دبي مول"، الأكبر عالمياً، جزءاً من "وسط مدينة دبي"، وأبرز مشاريع "إعمار العقارية".