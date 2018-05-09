إطلاق مشروع منتجع "الساحل" جنوب غرب البحرين

أعلنت شركة منتجع الساحل عن تطوير منتجع من فئة خمس نجوم في الساحل الجنوبي الغربي للبحرين وذلك أثناء أعمال #مؤتمر_بوابة_الخليج.

ويعتبر المنتجع الخطوة الأولى ضمن مشروع الساحل، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، وتضم هذه الوجهة الفريدة ساحلاً على امتداد 1.25 كم ، في حين سيسهل الوصول إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية في المملكة عبر ما تتميز به البحرين من شبكة مواصلات متطورة، وعلاوة على ذلك فإن موقع المنتجع الساحلي خارج المدينة يعتبر الأول من نوعه في البحرين.

وقال رئيس مجلس إدارة #شركة_منتجع_الساحل خالد الرميحي "ما يتميز به المنتجع من موقع فريد يمكن من تلبية رغبات واهتمام الجمهور في المنطقة الذي يبحث عن تجربة مميزة في هذا المنتجع الذي يمتاز بكونه الأول من نوعه في البحرين، إلى جانب ما سيقدمه من خدمات ومرافق متنوعة ذات جودة عالية، وبالتالي سيحوز على اهتمام الزوار ويجذبهم للإقامة لأيام أطول في المملكة".

وأضاف الرميحي "يتميز قطاع السياحة بأنه يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو بالنسبة للاستثمار، حيث مثل هذا القطاع ما نسبته 10٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى المملكة في العام الماضي. وبالإضافة إلى منطقة الساحل فإننا نتوقع افتتاح 15 فندقاً ومنتجعاً جديداً من فئات الأربع والخمس نجوم في البحرين خلال العامين المقبلين وذلك للانضمام إلى مجموعة واسعة من العلامات الراقية والقائمة على أرض المملكة".