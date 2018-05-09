40 % من إيرادات المطارات لا صلة لها بالطيران

كشف مجلس المطارات العالمي أن 40% من إجمالي دخل المطارات يأتي من مصادر لا صلة لها بالطيران.

وأفاد تقرير للمجلس أن المطارات العالمية حققت في العام 2016 إيرادات بقيمة 152 مليار دولار. وجاء الكشف عن تلك الأرقام على هامش منتدى قادة المطارات العالمية، الذي يتم تنظيمه جنباً إلى جنب مع الدورة الثامنة عشرة لـ #معرض_المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال خبراء الصناعة في منتدى قادة المطارات العالمية إن المطارات الذكية ستعمل على تحسين تجربة المسافرين، وستساعد بشكل كبير على تنويع مصادر دخل المطارات مع تنفيذ تكنولوجيا جديدة.

وأكدوا أن مصادر الإيرادات غير المتعلقة بالطيران بما فيها مواقف السيارات وإيجارات الأراضي وامتيازات مباني المسافرين والإعلانات، تسهم بشكل كبير في إيرادات المطارات العالمية.