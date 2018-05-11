30 % زيادة متوقّعة للسفن السياحية في ميناء راشد بدبي

من المتوقع أن يشهد ميناء راشد في مدينة دبي زيادة في عدد السفن السياحية خلال الموسم القادم بنسبة 30%، مقارنة بالموسم الحالي، ما سينعكس بدوره على زيادة عدد المسافرين بنسبة لا تقل عن 24%.

وقد حصلت محطة المسافرين في ميناء راشد على جائزة أفضل محطة للسفن السياحية في الشرق الأوسط للمرة الحادية عشرة على التوالي وتوج ميناء راشد نجاح موسم السياحة البحرية 2017/‏‏2018 بتنظيم الحفل السنوي، لتكريم الشركاء الاستراتيجيين ووكالات الشحن للسفن السياحية وشركات السفر والسياحة، حيث أظهر استبيان لسعادة المسافرين أجرته محطة السفن السياحية بالميناء أن نسبة رضا المسافرين عن الإجراءات والخدمات المقدمة في مباني المحطة بلغت 95%.

وأشار محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو" المدير التنفيذي لميناء راشد: إلى تضاعف عدد السياح القادمين إلى دبي على متن رحلات السفن البحرية منذ 2014، مرتفعاً من 320 ألف سائح بموسم 2013/‏‏‏‏2014 إلى 625 ألف سائح بموسم 2016/‏‏‏‏2017، وارتفعت الرحلات البحرية التي استقبلتها دبي 68% من 93 رحلة في موسم 2013/‏‏‏‏2014 ليصل إلى 156 رحلة في موسم 2016/‏‏‏‏2017، وبلغ مجموع عدد سياح الرحلات البحرية في 4 مواسم منذ 2013/‏‏‏‏2014 حتى 2016/‏‏‏‏2017 نحو 1.9 مليون سائح، وبلغ مجموع عدد الرحلات في هذه المواسم 489 رحلة.