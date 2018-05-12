تفعيل الأجواء المفتوحة للطيران بين الإمارات وأميركا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات وقعتا اتفاقا لتسوية مزاعم أميركية بأن شركات طيران خليجية تلقت دعما حكوميا.

والاتفاق الطوعي، الذي ينطبق على شركتي الاتحاد للطيران وطيران الإمارات ومن المتوقع أن يعلن الأسبوع القادم، لقي ترحيبا من دولة الإمارات.

وأشاد يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة بالاتفاق.

ومنذ عام 2015، تحث شركات الطيران الأميركية الكبرى حكومة الولايات المتحدة على تحدي تصرفات شركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط بمقتضى اتفاقيات "السماوات المفتوحة".

وتجادل شركات الطيران الأميركية بأن شركات الطيران الخليجية تلقت دعما مجحفا من حكوماتها بلغ أكثر من 50 مليار دولار على مدار السنوات العشر الماضية.

ونفت الاتحاد للطيران وطيران الإمارات تلك الاتهامات. وتشغل الشركات الخليجية الثلاث حوالي 200 رحلة في الأسبوع إلى 12 مدينة في الولايات المتحدة.

وقال العتيبة في بيان "دولة الإمارات العربية مسرورة جدا، لأن تفاهمنا مع الولايات المتحدة يحافظ على كل فوائد السماوات المفتوحة للمسافرين وشركات الطيران والمجتمعات وشركات الطيران والفضاء في البلدين كليهما وحول العالم".

وأضاف قائلا "كل شروط وبنود اتفاق النقل الجوي بما في ذلك حقوق الحرية الخامسة تبقى سارية بشكل كامل، شركات الطيران الإماراتية والأميركية تبقى لها الحرية في الاستمرار في إضافة وتعديل المسارات والخدمات".