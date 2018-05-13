"مطار الشارقة" يطلق هوية جديدة

أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي الشعار الجديد للمطار، بحضور ممثلي الجهات العاملة في المطار والشركاء الاستراتيجيين، وموظفي الهيئة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يسعدنا أن نعلن عن قيام هيئة مطار الشارقة الدولي بتعزيز هوية مطار الشارقة الدولي‏‭ ‬وذلك ‬بإعادة ‬إطلاق ‬شعار‭ ‬المطار، ‬وجعله ‬علامة ‬تجارية ‬ديناميكية، ‬حيث ‬سيعرف ‬المطار ‬الآن ‬بـ "مطار ‬الشارقة"، ‬وسيتم ‬تحديث ‬الشعار ‬القديم ‬إلى ‬آخر ‬جديد، ‬يجسد ‬إرث ‬المطار ‬وممتلكاته ‬الأرضية ‬والبحرية ‬والجوية، ‬كونه ‬المطار ‬الدولي ‬الوحيد ‬ذا ‬الوجهة ‬المجتمعية ‬والمتصل ‬بحدود ‬كل ‬إمارة ‬في ‬الدولة ‬مع ‬إمكانية ‬الوصول ‬إليه ‬من ‬ثلاثة ‬موانئ ‬بحرية"‬، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

من جهته أثنى الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي على الجهود التي بذلت خلال العام الماضي، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التي كان آخرها حصول المطار على شهادة الاعتماد العالمية في اجتياز المستوى الثالث في إدارة الانبعاثات الكربونية، كما استعرض أبرز الإنجازات التي حققها المطار خلال العام الماضي.