ما الذي ينتظر قطاع السياحة البريطاني من الزفاف الملكي؟

يأمل العاملون في مجال السياحة في بريطانيا الاستفادة من الاهتمام العالمي بالزفاف الملكي وسط توقعات بزيادة في عدد الزائرين خلال الاحتفالات الملكية.

ومن المتوقع أن يتوافد أكثر من 100 ألف زائر إلى مدينة وندزر التي تقع على مسافة 40 كيلومترا غرب لندن لمشاهدة فعاليات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

وقفزت حجوزات الشققِ والغرف على موقع airbnb بنسبة 192% في وندزر خلال أيام الزفاف وسط توقعات بتحصيل المقيمين في المدنية على 126 ألف جنيه من استئجار مساكنهم. حتى المدنُ المجاورة مثل slough و maidenhead الخالية من أية معالم سياحية لقيت إقبالا ضخما من المستأجرين.

ويقول الخبراء إن الزفاف الملكي يمثل فرصة ذهبية لجذب السائحين.

وقالت باتريشا ياتس رئيس هيئة السياحة البريطانية VisitBritain يكمن التحدي الأكبر لمواصلة العمل لجذب السياح على مدار العام وتسخير الزفاف الملكي للمزيد من الزيارات للمدينة، ونحن نتوقع 820 ألف زائر من دول الخليج العربي خلال العام ونتطلع لمزيد من الفرص السياحية من الأسواق الواعدة".

ويعد السائح الخليجي من أهم الزائرين بأعلى مستوى إنفاق يقدر بنحو 2000 جنيه إسترليني خلال كل زيارة، وأما السوق الأميركي فيعتبر هو الأكبر بإنفاق إجمالي تخطى الثلاثة مليارات جنيه عام 2016 ويرى البعض أن إقبال السائح الأميركي قد يزداد كون العروس أميركية الجنسية.

ولن تقتصر المنفعة الاقتصادية على وندزر فمن المتوقع أن تستقبل لندن 40 ألف سائح إضافي خلال فترة الزفاف وسط توقعات بتحصيل أصحاب الشقق في العاصمة على 12 مليون جنيه من استئجار منازلهم.

كما يتوقع الخبراء أن يساهم الزفاف في زيادة إنفاق المستهلكين بواقع 500 مليونِ جنيه، وهو نفس مستوى الإنفاقِ خلال زفاف الأمير وليام عام 2011، علما بأن مبيعات المنتجات التذكارية وحدها وصلت حينذاك إلى 26 مليون جنيه إسترلينيز

وساهم زِفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتن في إبريل من 2011 هنا في وستمنستر أبي في زيادة عدد السائحين إلى بريطانيا بواقع 350 ألف زائر خلال شهر الزفاف، وبواقع 800 ألف زائر للعام بكامله، فهل سيتفوق الأخُ الصغير هاري على أخيه ويليام؟