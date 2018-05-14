"أديل" تعزز خدماتها الإلكترونية لتسهيل إجراءات السفر

وقعت شركة #طيران_أديل، اتفاقية مع أحد المواقع المتخصصة في مجال توفير الحجوزات الفندقية، وذلك تعزيزاً لخدماته الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات السفر وجعلها أكثر سهولة.

وأوضح كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لـ"طيران أديل"، أن "الشركة ماضية في برامج الاستثمار بمجالات التقنية بهدف مواكبة تطلعات ورغبات عملائها، بما يضمن حصولهم على تجربة سفر مريحة وممتعة"، مشيراً إلى أن "طيران أديل" تسعى لتوفير منظومة خدمات إلكترونية متكاملة لمسافريها بدءاً من حجوزات الطيران وشراء الخدمات والمنتجات الأخرى على متن الطائرة، وصولاً إلى خدمات الفنادق وغيرها من الخدمات التي ستتم إضافتها مستقبلاً والتي تسهم في تقليل الجهد واختصار الوقت للمسافرين.