الفلبين تحقق قفزة بـ96% في أعداد السياح بالربع الأول

أعلنت وزارة السياحة الفلبينية عن إنجار على الصعيد السياحي عبر زيادة نسبتها 96% في أعداد السياح القادمين إلى #الفلبين، وذلك خلال الربع الأول من 2018.

واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن الوزارة فإن حجم الإيرادات ارتفع للأشهر الأولى من العام الجاري بـ78.8 مليار بيزو فلبيني (1.5 مليار دولار أميركي)، وبفارق واضح عن الفترة نفسها من 2017 التي حققت فيها 40.08 مليار بيزو فلبيني (760 مليون دولار أميركي).

وعزت الوزارة النمو الحاصل إلى تدفق السائحين الكوريين والصينيين إلى الفلبين، حيث تربع السياح الكوريون على المرتبة الأولى من ناحية معدل الإنفاق.

وسجل الزوار الصينيون عائدات سياحية إلى السوق الفلبينية بلغت 414,344 دولار اعلى مدار الثلاثة الأشهر من 2018، فيما بلغ إنفاق الكوريين 420,344 دولارا في الفترة ما بين يناير ومارس الماضي.

وتمثلت الأسواق العشر الأكثر إنفاقاً في الفلبين في كلٍ من اليابان، وكندا، وأستراليا، وتايوان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق للسياحة الفلبينية من منطقة الشرق الأوسط.

واستقطبت الفلبين العدد الأكبر من سياح كوريا الجنوبية الذي قدر بـ 354,700 زائرا في الربع الأول من 2018. ووفقاً لإحصاءات وزارة السياحة الفلبينية فإن متوسط الإنفاق اليومي كان حوالي 123 دولارا مع فترة إقامة بحدود 9 ليالٍ.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط الإنفاق الفردي للزائرين 1100 و 1200 دولار لشهري يناير وفبراير على التوالي.

وكشفت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) التابعة للأمم المتحدة، أن السياح الصينيين أفضل إنفاقاً في أسواق السياحة على مستوى العام 2017.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الصينيين أنفقوا أكثر من 258 مليار دولار، تلاهم الأميركيون بمبلغ 135 مليار دولار، والألمان بـ84 مليار دولار، والبريطانيون بـ63 مليار دولار ، والفرنسيون بـ41 مليار دولار.

وتسعى الفلبين إلى استقبال 7.5 مليون سائح في 2018، على أن تصل حصة الصين إلى 1.5 مليون زائر.

وشهدت الفلبين نمواً ثابتاً في أعداد السياح القادمين من الشرق الأوسط. وفي العام 2016، استقبلت ما مجموعه 83,546 سائحاً من المنطقة، محققة نمواً بنسبة 9.69% مقارنة بالعام 2015.

وتربع السياح السعوديون على المرتبة الأولى مع 50,884 سائحاً، وجاء الإماراتيون ثانياً بـ16,881 سائحاً.

وجدير بالذكر أن الاستراتيجية السياحية للوزارة تهدف إلى استقبال 100 ألف سائح من الشرق الأوسط ودول الخليج، بحلول نهاية العام 2018.