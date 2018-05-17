أميركا والإمارات تتفقان أخيراً حول "السماوات المفتوحة"

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة و #الإمارات توصلتا إلى تفاهم بشأن #اتفاق_السماوات_المفتوحة بين البلدين.

وأضاف أن الإمارات "وافقت على الشفافية المالية"، وأن شركات الطيران الإماراتية "لا تخطط لأي مسارات طيران تجارية جديدة"، بموجب حق تسيير رحلات إلى دولة ثالثة من الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في السابق إن الولايات المتحدة والإمارات وقعتا اتفاقاً لتسوية مزاعم أميركية بأن شركات طيران خليجية تلقت دعماً حكومياً.

والاتفاق الطوعي، ينطبق على شركتي "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات".

ومنذ العام 2015، تحث شركات الطيران الأميركية الكبرى حكومة الولايات المتحدة على "تحدي تصرفات شركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط"، بمقتضى اتفاقيات "السماوات المفتوحة".

وتجادل شركات الطيران الأميركية بأن شركات الطيران الخليجية تلقت دعماً مجحفاً من حكوماتها، بلغ أكثر من 50 مليار دولار، على مدار السنوات العشر الماضية.