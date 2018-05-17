الخطوط السعودية تضيف فيينا لشبكة رحلاتها الدولية

تبدأ الخطوط الجوية السعودية، اعتباراً من الـ 16 يونيو المقبل، تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى عاصمة النمسا فيينا، بواقع 4 رحلات أسبوعياً، انطلاقاً من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مروراً بالعاصمة الرياض.

وأتمت "السعودية" جميع الاستعدادات التشغيلية والتسويقية لبدء التشغيل إلى فيينا، حيث تمت جدولة الرحلات وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم في أيام متفرقة خلال الأسبوع (الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد)، لتوفير خيارات متعددة لاختيار الوقت الأنسب للرحلات، كما جرى فتح الرحلات للحجز عبر مختلف الوسائط.

وأفاد عبدالرحمن الطيب، مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، بأن "تشغيل الرحلات المنتظمة إلى فيينا سيتيح فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة والنمسا، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" إلى جميع الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات شركائها أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم 20 شركة طيران حول العالم".

وبين أن التشغيل إلى فيينا يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية (SV2020)، بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي للخطوط السعودية في القطاع الدولي، عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات وخطط تسويقية وتشغيلية مستفيضة، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول في أكبر برنامج يتم تنفيذه لتحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني السعودي، بهدف الوصول إلى 200 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم.