دبي ثاني أفضل وجهات السفر للبريطانيين.. لِم؟

تفوقت #دبي على مدن عريقة مثل أورلاندو، ولاس فيغاس، وسان فرانسيسكو، وبربادوس، كأكثر الوجهات الصيفية طويلة المسافات شعبية لدى #البريطانيين في 2018، محتلة المركز الثاني في القائمة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، بعد مدينة نيويورك.

وقالت الصحيفة البريطانية "إن متوسط سعر الغرفة الفندقية الليلية يبلغ 163 جنيهاً، ومتوسط سعر تذكرة رحلة الذهاب والعودة يبلغ 284 جنيها، ومتوسط كلفة رحلة لمدة أسبوع (7 ليال)، بما فيها (الإقامة الفندقية وسعر التذاكر) 1234 جنيهاً"، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأضافت أن أفضل أوقات السفر هي بين 28 مايو و4 يونيو.

وتعد دبي من أكثر مدن القائمة رخصاً، حيث يبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية الليلية 283 جنيهاً في نيويورك، و177 جنيهاً في أورلاندو، و165 جنيهاً في لاس فيغاس.

وتُعد مايوركا ونيويورك الوجهتين الأكثر شعبية للمسافات القصيرة وطويلة المدى للبريطانيين الراغبين في السفر إلى الخارج هذا الصيف.