إيرادات مصر من السياحة تقفز 83% في 3 أشهر

قال مسؤول حكومي رفيع، اليوم الأربعاء، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بنحو 83.3% إلى حوالي 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنحو 37.1% إلى 2.383 مليون سائح.

ويعتبر قطاع #السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد #مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 2011، وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015، ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظراً على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وقد عادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز"، إن عدد الليالي السياحية بلغ 23.8 مليون ليلة في الربع الأول.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.