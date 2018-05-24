مطارات دبي تطلق أول حل يرتكز على السحابة لعرض الرحلات

حققت مؤسسة #مطارات_دبي وبالتعاون مع سامسونغ للإلكترونيات وايربورت لابس إضافة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة، من خلال إطلاق حل متطور يرتكز على السحابة لعرض معلومات الرحلات، ويترافق مع تكنولوجيا العرض بنظام الرقاقة الإلكترونية، وذلك في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال.

وتم أيضاً في إطار هذا المشروع استبدال ما مجموعه 2,700 شاشة عرض في مبنى المسافرين رقم 3، وفي الكونكورسات A و B و C، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتأتي هذه الترقية نتيجة مبادرة اتخذتها مؤسسة مطارات دبي عام 2016 لتبني نظم عرض معلومات الرحلات عوضاً عن النظام المجزأ عبر المنشأة، وتحقيق عمليات تتسم بالمرونة، والجودة البيئية وفعالية التكلفة.

وسيكون بمقدور فريق مؤسسة مطارات دبي الآن، ومن خلال ترقية النظام عبر تكنولوجيا سامسونغ للعرض بنظام الرقاقة الإلكترونية، أن يقوم بتشغيل برمجية نظم عرض معلومات الرحلات الجديدة "فيجن اير" التي تعمل بالفعل على خفض كل من البصمة الكهربائية والتكاليف التشغيلية للمطارات.