7.3 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في أربعة أشهر

شهد مطار أبوظبي الدولي مرور 1,84 مليون مسافر خلال شهر أبريل الماضي، مقابل مليوني مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لصحيفة "الخليج".

وبلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري 7.3 مليون مسافر، مقابل 8.2 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت لندن قائمة الوجهات الخمس الأكثر ازدحاماً من مطار أبوظبي، حيث حصدت أعلى حصة من الحركة في المطار في أبريل، تلتها مانيلا، وجدة، وبانكوك، والقاهرة. وسجلت فرنسا أعلى نسبة نمو في الحركة وصلت إلى 18.9%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وواصلت الهند احتلال المركز الأول بنسبتها من السوق، حيث سجلت 17.7% من أعداد المسافرين خلال شهر أبريل، لتليها المملكة المتحدة في المركز الثاني، حاصدة 7.4% من الحركة.

وبلغ العدد الكلي لحركة الطائرات بمطار أبوظبي في شهر أبريل الماضي 11.615 حركة، بينما بلغ عدد حركة الطائرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 47.403 حركة طيران.

وبلغ معدل حركة الشحن بالمطار في أبريل الماضي 51.400 طن، بينما بلغ خلال الأشهر الأربعة الأول من العام الجاري 193 ألف طن.