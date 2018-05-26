"العنوان رزيدنسز جميرا" معلم سياحي جديد في دبي

يقدم منتجع "العنوان رزيدنسز جميرا"، المعلم العمراني الجديد الذي ينفرد بموقعه الاستراتيجي ضمن آخر قطعة أرض مخصصة للبناء في منطقة «ممشى شاطئ جميرا»، فرصة لنخبة العملاء لكي يكونوا جزءاً من هذه الوجهة الحيوية الاستثنائية مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بحسب صحيفة البيان.

وسيكون "العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا" البرج الأعلى في منطقة ممشى شاطئ جميرا، ويتمتع بإطلالات مباشرة على الخليج العربي و"مرسى دبي" و"عين دبي" ويبعد المشروع خطوات قليلة عن ممشى "مارينا ووك" في "مرسى دبي" وممشى شاطئ جميرا و"ذا بيتش".

ويمتاز «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» بواجهته الخارجية المميزة وتصاميمه المعمارية الأنيقة، ويتألف من برجين توأم بارتفاع 77 طابقاً بمساحة بناء إجمالية تبلغ 257 ألف متر مربع. ويضم المشروع كلاً من فندق «العنوان جميرا منتجع وسبا» الذي يشتمل على 217 غرفة وجناحاً، و"العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا" للشقق الفندقية بتصاميمها المستوحاة من مفاهيم La Dolce Vita، وشقق «ذا رزيدنسز جميرا دبي» السكنية غير المفروشة.