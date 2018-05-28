مطار دبي يستقبل 7.6 مليون مسافر في شهر

استقبل #مطار_دبي الدولي 7.6 مليون مسافر في أبريل الماضي، حسب تقرير صادر عن "مطارات دبي".

وذكر التقرير أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار وصل إلى 7 ملايين و613 ألفاً و155 مسافراً، بانخفاض لا يذكر نسبته 0.1% مقارنة مع 7 ملايين و622 ألفاً و946 مسافراً في أبريل 2017.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 30 مليوناً و354 ألفاً و349 مسافراً، بنمو نسبته 0.8% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 30 مليوناً و119 ألفاً و542 مسافراً.

وفيما يتعلق بالأسواق الأسرع نمواً لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي في شهر أبريل الفائت، جاءت أوروبا الشرقية في المرتبة الأولى بنمو نسبته 28%، تلتها دول الكومنولث الروسي بزيادة نسبتها 17.7%، من ثم إفريقيا بـ9.9%.

ومن حيث إجمالي عدد المسافرين حافظت الهند على مكانتها في مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبي، بإجمالي فاق المليون مسافر في أبريل، تلتها السعودية في المركز الثاني بإجمالي 556 ألفاً و640 مسافراً، فالمملكة المتحدة بأجمالي 530 ألفاً و404 مسافرين، تلتها باكستان بـ369 ألفاً و493 مسافراً.

أما على صعيد المدن، فجاءت لندن بالمقدمة، تلتها مومباي، فمدينة جدة.