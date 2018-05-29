بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الجديد

أعلنت #الهيئة_العامة_للطيران_المدني عن بدئها مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي "الجديد" بمحافظة جدة "صالة رقم 1" بتوديع أول رحلة مغادرة منه، والمتّجهة إلى محافظة القريّات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المطار الجديد استقبل اليوم أولى الرحلات القادمة للمطار بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي والتي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال عدد من الرحلات عبر 6 بوابات تتصاعد تدريجيا خلال مراحل التشغيل التجريبي.

وأوضح رئيس الهيئة عبد الحكيم التميمي أنه تم اعتماد 4 مراحل للتشغيل التجريبي للمطار تبدأ في شهر مايو الحالي عبر بدء التشغيل التجريبي للمطار، ثم المرحلة الثانية التي تستمر من شهر يوليو حتى سبتمبر القادم، ويتم فيها استقبال عدد من الرحلات الداخلية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستكون في نوفمبر وحتى ديسمبر المقبل، ويتم خلالها استقبال جميع الرحلات الداخلية وصولا إلى مرحلة التشغيل الكامل للمطار من يناير حتى مارس 2019 حيث سيستقبل المطار الرحلات الداخلية والدولية عبر 46 بوابة.