"طيران الإمارات" تشغل "إيرباص A380" إلى هامبورغ

أعلنت #طيران_الإمارات تشغيل طائراتها "إيرباص A380" لخدمة إحدى رحلتيها اليوميتين بين دبي وهامبورغ.

وستحتفل الناقلة بأول رحلة منتظمة باستخدام الـA380 إلى المحطة الألمانية، حيث ستقوم بتسيير الطائرة على رحلتها الصباحية "إي كيه 59/60"، واعتباراً من 29 أكتوبر المقبل ستعمل الرحلة "إي كيه 61/ 62" إلى هامبورغ ومنها بطائرة من هذا الطراز.

وسيرفع استخدام طائرة A380 على هذا الخط السعة المقعدية بنسبة 22%، ومع توفير 6090 مقعدا أسبوعياً في كل اتجاه على هذا الخط، فإن "طيران الإمارات" ستتيح للسياح ورجال الأعمال مزيداً من خيارات السفر بين دبي وهامبورغ، كما ستغطي خدمات الطائرة العملاقة جميع محطات "طيران الإمارات" في ألمانيا حيث تعمل طائرات A380 حالياً إلى كل من فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف.

وتوفر الطائرة 516 مقعداً تتوزع على الدرجات الثلاث، 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ تماماً، و426 مقعداً في الدرجة السياحية.

وقال فولكر غرينر نائب رئيس "طيران الإمارات" لشمال ووسط أوروبا، إن "طائرة الإيرباص A380 تنضم إلى 48 مدينة تخدمها حالياً ضمن شبكة خطوطنا العالمية"، مشيراً إلى أن استخدام طائرة A380 سيوفر ما مجموعه 1120 مقعداً إضافياً كل أسبوع في كل اتجاه، ما سيلبي الطلب المتزايد.