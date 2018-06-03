أميركان إيرلاينز محذرة: النفط سيرفع أسعار تذاكر الطيران

حذرت #أميركان_إيرلاينز من أن المسافرين قد يتحملون في نهاية المطاف زيادة في #أسعار_تذاكر_الطيران إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة مما يدفع شركات الطيران لخفض عدد المقاعد.

وارتفعت #أسعار_النفط نحو 50%، مقارنة بمستوياتها قبل عام مما يضغط على أرباح شركات الطيران.

وقال دوج باركر الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في سيدني "إذا اتضح أن هذا سيكون الوضع الطبيعي فسنرى بمرور الوقت طاقة ونموا أقل للصناعة ومن ثم سترتفع الأسعار لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث في المدى القريب".