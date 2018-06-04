إعمار للضيافة تعيد افتتاح أيقونتها"العنوان وسط المدينة"

أعادت مجموعة إعمار للضيافة افتتاح فندق "العنوان وسط المدينة"، أبرز الفنادق التي طورتها المجموعة تحت مظلة علامتها التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات"، ليبدأ باستقبال ضيوفه بعد أن أغلق لمدة عامين ونصف إثر اندلاع حريق عشية العام الجديد في 2015.

ويزدان "العنوان وسط المدينة" بتصاميم داخلية وديكورات جديدة، ويمتد على طول 302 متر محتضناً 63 طابقاً، ويقدم العديد من الخصائص المبتكرة التي تتضمن مفاهيم مميزة للمطاعم ومجموعة إضافية من الغرف والأجنحة، علاوةً على المنتجع الصحي "ذي سبا في العنوان وسط المدينة". ويضم الفندق 220 غرفة وجناحاً يتمتع العديد منها بإطلالات على "برج خليفة" و"نافورة دبي"، وسيتم الكشف عن مزايا أخرى تحفل بها أرجاء الفندق خلال الأيام المقبلة.

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "يحتل ’العنوان وسط المدينة‘ مكانة خاصة في قلوب المسافرين والضيوف من دبي والعالم، ويمتاز بموقعه المركزي المطل على ’برج خليفة‘، الأمر الذي أثمر عن حصده لأهم الجوائز العالمية في قطاعي الضيافة والسياحة".

وأضاف هارنيش: "تقدم ’إعمار‘ من ’العنوان وسط المدينة‘ درة مشاريعها الفندقية، حيث تعاونت مع ألمع المصممين والشركات الاستشارية العالمية ليقدم الفندق الجديد تجربة عصرية استثنائية ترسي معايير جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة. وسيواصل ’العنوان وسط المدينة‘ العمل على منح الزوار والضيوف فرصة الاستمتاع بأروع أنماط الحياة العصرية وأفضل الخدمات المتخصصة انطلاقاً من شعاره المميز: ’حيث تتألق الحياة‘".

يذكر أن "مجموعة إعمار للضيافة" تشغل أيضاً كلاً من "العنوان بوليفارد" و"العنوان دبي مول" و"بالاس وسط المدينة" و"فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة" في وسط مدينة دبي.