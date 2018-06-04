"إيرباص" العملاقة ترفع السعة المقعدية بين دبي وأوساكا

أعلنت #طيران_الإمارات عزمها تشغيل طائراتها "إيرباص A380" إلى أوساكا اليابانية اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل "رهن موافقة الحكومة".

وسيرفع استخدام طائرة A380 بين دبي وأوساكا السعة المقعدية بنسبة 38%، ويعطي المسافرين فرصة الاستمتاع أكثر بالخدمات التي توفرها الطائرة العملاقة التي تعمل حالياً بشكل يومي بين دبي وناريتا. وستحل طائرة "إيرباص A380" مكان طائرات "بوينغ 777-300ER" على الرحلتين رقم "إي كيه 316/317" من وإلى أوساكا.

وستصبح أوساكا أحدث محطة تخدمها "طيران الإمارات" بهذا الطراز من الطائرات، ما يوفر لعملائها إمكانية السفر على الطائرة العملاقة من منطقة كانساي إلى دبي ومنها إلى محطات عديدة مثل لندن وموسكو وموريشيوس وباريس وغيرها.