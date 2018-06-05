"طيران أديل" يُعلن اكتمال طلبية "إيرباص" A320 CEO

أعلن "طيران أديل" ثالث أكبر مشغل في #السعودية، انضمام طائرة جديدة لأسطوله، واكتمال وصول جميع الطائرات الثماني، ضمن الاتفاقية التي تم التعاقد عليها أخيراً من طراز "إيرباص" (A320 CEO).

ووصلت الطائرة التي أطلق عليها اسم "الطرف" إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من فرنسا، وتتميز بمقصورة ركاب من درجة واحدة تضم 186 مقعداً.

وأفاد الرئيس التنفيذي لطيران "أديل" كون كورفياتس بأن الاتفاقية الأولية للاستحواذ على 8 طائرات من شركة "إيرباص" هي بمثابة لبنة أولى وقاعدة أساسية لأسطول الشركة، حيث أسهمت بجدارة في انطلاق ونمو العمليات التشغيلية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد طائرات أسطول الشركة إلى 11 طائرة بنهاية العام 2018، وبما يتراوح بين 25 و50 طائرة بحلول 2023، الأمر الذي سيساهم في توفير المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي، كما يُمكن الشركة من التوسع في التشغيل بفتح وجهات جديدة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات بين الوجهات الحالية.