فنادق أبوظبي تستهدف 5.5 مليون نزيل خلال 2018

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي حملة تخفيضات كبرى في أول أيام عيد الفطر 2018 لمدة 24 ساعة، بخصومات تصل لغاية 90 بالمئة في 500 محل تجاري ضمن 7 مراكز تسوق بالعاصمة الإماراتية.

وتستهدف الهيئة جذب نحو 5.5 مليون نزيل فندقي نهاية العام الحالي بزيادة 10% عن العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالدائرة، سلطان الظاهري، بمؤتمر صحافي، بحسب صحيفة البيان، إن حملة التخفيضات ستبدأ من الساعة 10 صباحا من أول أيام عيد الفطر السعيد إلى الساعة 10 صباحا من ثاني أيام العيد.

وأشار إلى إطلاق الهيئة "موسم صيف أبوظبي" في الفترة بين 21 من الشهر الحالي إلى 18 أغسطس المقبل، بهدف استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

ويوفر موسم صيف أبوظبي خصومات خاصة على أسعار حجوزات الفنادق، إضافة إلى عروض مميزة على خدمات السبا ومرافق الأطعمة والمشروبات والغرف مع باقات خاصة للأطفال.

ويوفر أكثر من 50 فندقًا في الإمارة 67 عرضاً ترويجياً، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 50%.