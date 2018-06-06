"إير تشاينا" ترفع حظراً عمق عزلة كوريا الشمالية

تستأنف شركة "إير تشاينا" المملوكة للحكومة الصينية، رحلاتها إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، وسط استعدادات لعقد اجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعمق قرار "إير تشاينا" في نوفمبر الماضي بتعليق الرحلات الجوية، عزلة كوريا الشمالية في ظل تصاعد العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية، وألقت الشركة الصينية اللوم على عدم وجود طلب، بحسب "أسوشيتد برس".

وقال موظف في المكتب الصحافي لشركة الخطوط الجوية، إن الرحلات ستستأنف اليوم الأربعاء "لأسباب سوقية". ولم يقدم تفاصيل أخرى، فيما أظهر موقع "إير تشاينا" على الإنترنت توفر رحلات أيام الأربعاء والجمعة ويوم الاثنين إلى كوريا الشمالية.

ويستعد الدبلوماسيون لعقد اجتماع محتمل في 12 يونيو بين #ترمب وكيم في سنغافورة.