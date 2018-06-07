"زعبيل هاوس السيف" يستعد لاستقبال زواره الأوائل في دبي

يبدأ "زعبيل هاوس السيف من جميرا"، ثاني فنادق علامة "زعبيل هاوس من جميرا"، باستقبال زواره هذا الأسبوع على ضفاف خور دبي بجوار فندق "زعبيل هاوس ميني من جميرا"، الذي تم افتتاحه أخيراً.

ويعتبر فندق "زعبيل هاوس السيف من جميرا" أحدث فنادق المجموعة التي تقع على مقربة منه، ويتميز بطراز يجمع بين الرقي والبساطة وبتصاميم أنيقة وخدمات ذكية.

ويحتضن الفندق الجديد غرفاً بثلاث فئات، وتزخر ردهته بتشكيلات فنية وتصاميم ملهمة ومكتبات تتيح للزوار التمتع بالمطالعة، علاوة على مطاعم تطل على مياه خور دبي ومقهى على السطح بإطلالات على دبي القديمة والجديدة، ليجسد تجربة جديدة بالكامل في هذا الجزء النابض بالحياة من المدينة.