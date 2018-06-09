اعتماد مقترحات حماية المنافسة بقطاع الطيران الأوروبي

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، النهج العام بشأن القواعد المقترحة لحماية المنافسة في مجال الطيران، وهي المقترحات التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والأخرى من خارج الاتحاد، وتعمل في دول التكتل الموحد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال وزير النقل البلغاري إيفاغلو ميسكوفسكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن النقل الجوي قوة دافعة رئيسية للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وإن النهج الجديد يضمن لقطاع الطيران الأوروبي توفر الأدوات نفسها الموجودة على المستوى الدولي التي تحكم النشاط التجاري في المجالات المختلفة.

وستحل اللائحة المقترحة محل اللوائح القائمة التي تحتوي على كثير من أوجه القصور ولم تستخدم من قبل، وذلك حسب بيان صدر في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء النقل الأوروبيين.

وأوضح ميسكوفسكي أن "صناعة الطيران عالمية، ولكن لا يوجد حتى الآن أي إطار دولي، سواء في إطار منظمة التجارة العالمية أو المنظمة الدولية للطيران المدني، ينظم المنافسة بين شركات الطيران".

وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه يمكن تنظيم شروط المنافسة العادلة بين شركات الطيران في إطار اتفاقيات النقل الجوي أو الخدمات الجوية، وأن معظم الاتفاقات المبرمة في الماضي مع دول من خارج الاتحاد لا تتضمن قواعد المنافسة العادلة.