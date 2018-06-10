سلطنة عمان: 1.3 مليون زائر خلال أول 4 أشهر من 2018

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في #سلطنة_عمان تقرير المؤشرات السياحية حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة #عمان بلغ 1.3 مليون زائر في نهاية أبريل الماضي بينما بلغ إجمالي عدد الزواد المغادرين من السلطنة 2.1 مليون زائر، ووصل مجموع زوار السفن السياحية 125 ألف زائر في نهاية الشهر نفسه.

وقال تقرير المؤشرات السياحية لشهر أبريل الماضي إن إجمالي إيرادات الفنادق من فئتي 3 و5 نجوم بلغت 85 مليون ريال عماني بنهاية نيسان بمجموع 562 ألف نزيل.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى السلطنة خلال شهر أبريل الماضي بلغ 297 ألف زائر، بنسبة ارتفاع بلغت 10.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق والبالغ عددهم 269 ألف زائر، بحسب صحيفة "الاقتصاد".

واحتل الزوار الخليجيون المرتبة الأولى حيث بلغ عددهم 108 آلاف زائر ليشكلوا ما نسبته 36.2%، يليهم الجنسيات الهندية، والبريطانية، والألمانية على التوالي، حيث شكلوا ما نسبته 11.9%، 8.3%، 6.2% خلال شهر أبريل.