نافورة راقصة في نخلة جميرا بـ 66 مليون درهم

وقعت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عقداً بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في "‬ذي ‬بوينت" ‬الوجهة ‬البحرية ‬الجديدة ‬للمطاعم ‬والترفيه ‬الواقعة ‬في "‬نخلة ‬جميرا"‬المشهورة ‬عالمياً.

وعينت "نخيل" شركة "‏Beijing Water Design" "‬بكين ‬واتر ‬ديزاين" ‬لتوريد ‬وتشغيل ‬نافورة ستغطي ‬مساحة ‬12 ‬ألف ‬متر ‬مربع ‬من ‬المياه ‬على ‬تاج "‬نخلة ‬جميرا" ‬مقابل ‬فندق "‬أتلانتس ‬ذا ‬بالم".

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" على هامش حفل التوقيع للعقد إن "نخلة جميرا" تعد أيقونة معمارية رائدة مشهورة عالمياً، كما أنها تعتبر وجهة عالمية للعيش الفاخر والترفيه وواحدة من أكثر المناطق المرغوبة للعيش والزيارة في العالم بالنسبة للمقيمين والسياح على حد سواء.

يمثل "ذي بوينت" أحدث الإضافات إلى الجزيرة المتطورة باستمرار كما أنه يعد وجهة أيقونية مميزة لابد من زيارتها، وسيضيف بُعداً جديداً لوجهات التسوق والترفيه والمطاعم بدبي.