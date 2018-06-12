"دناتا" تطلق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل في دبي

أطلقت "دناتا" المتخصصة في الخدمات الجوية العالمية، خدمة جديدة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل في #دبي لركاب "فلاي دبي" و"الخطوط السعودية" و"فلاي ناس"، من خلال شركة "دوبز - DUBZ" لتخزين وتوصيل الأمتعة التي تملكت فيها أخيراً حصة أغلبية.

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة ويمكن حجزها من خلال الموقع www.dubz.com.

وفازت "دوبز" ببرنامج "انطلاق"، الحاضنة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترتكز على صناعة السفر والتكنولوجيا، بمشاركة مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وقال ستيف ألين نائب رئيس أول في "دناتا" لعمليات المطار: "نسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات والسبل لتوفير تجربة مريحة للمسافرين. وقد أصبح بإمكاننا الآن مد خدماتنا إلى خارج المطار وتوفير خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنازل أو الفنادق".

من جانبه، أوضح عمر أبو فرج الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "دوبز"، أن الهدف هو المحافظة على المرونة والمعايير التي وصلت إليها الشركة منذ إطلاق خدماتها.