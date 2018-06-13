إجازة عيد الفطر..أوروبا تتصدر خيارات السفر في الإمارات

أفادت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر في #الإمارات بأن الخارطة السياحية للعائلات خلال عطلة #عيد_الفطر القادمة، تشير إلى أن الوجهات السياحية في أوروبا الغربية استحوذت على الحصة الأكبر من خيارات العائلات التي ترغب في قضاء إجازات طويلة، بينما استحوذت دول جورجيا وأذربيجان والبوسنة وكوسوفو على الحصة الأكبر من خيارات العائلات التي ترغب في قضاء إجازات قصيرة.

وأوضحت المصادر أن أسعار التذاكر أقل بنسبة تتراوح بين 10-15% مقارنة مع عطلة عيد الفطر الماضي، لكنها تبقى أعلى بنسب تصل إلى 30% مقارنة مع الأيام العادية. ووصل متوسط إشغال الرحلات على بعض الوجهات إلى أكثر من 90%، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وتراجعت أسعار التذاكر بسبب عدم تقيد المسافرين بوقت محدد للسفر، لاسيما أن العطلة الصيفية تلي عطلة العيد بوقت قصير. وبالتالي، تتوفر خيارات كبيرة ومرنة من حيث اختيار الوقت أمام العائلات. كما ارتفعت السعة المقعدية لشركات الطيران مع استمرار تسلمها لطائرات جديدة وقيامها بإعادة جدولة رحلاتها وطائراتها بما يتناسب مع التغيير في حجم الطلب.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب على السفر لا يقتصر على الرحلات المغادرة بل إن هناك طلباً مرتفعاً كذلك على الرحلات القادمة إلى دبي، خاصة من وجهات دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما السعودية وعمان.