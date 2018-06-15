الإمارات.. ارتفاع الطلب على الفنادق مع موسم العطلات

توقع مديرو فنادق ارتفاع حدة المنافسة في القطاع الفندقي في دولة الإمارات، خلال عطلة عيد الفطر وموسم صيف 2018 لاستقطاب النزلاء والضيوف من السوقين المحلي والخليجي، لما يشكلانه من قوة دفع إضافية للقطاع خلال فترة الصيف، متوقعين أن تنعش السياحة المحلية والخليجية الإشغال الفندقي الذي يتوقع أن يتراوح بين 75% و80% في المتوسط خلال هذه الفترة، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وأفاد هؤلاء بأن موسم صيف 2018 يشهد سباقاً بين الفنادق لتقديم عروض متنوعة للنزلاء، تتضمن تخفيضات في أسعار الغرف تتراوح بين 20% و30%، فضلا عن الباقات الخاصة بحجوزات العائلات والإقامات الطويلة خاصة في الفنادق والمنتجعات الشاطئية في مختلف إمارات الدولة، لافتين إلى أن الحجوزات من الأسواق الأجنبية تعكس كذلك نمواً متواصلاً في الطلب خاصة من السوقين الروسي والصيني منذ قرار إعفاء رعايا هذه الأسواق من تأشيرات الدخول المسبقة.

وتوقع مديرو فنادق أن تصل حصة النزلاء من السوقين المحلي والخليجي خلال موسم الصيف بما يتراوح بين 50% و60% من الإشغال الفندقي في الفنادق والمنتجعات الشاطئية، مؤكدين أن دولة الإمارات باتت تشكل وجهة رئيسة لرحلات السياح من دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الصيف حتى في حال زيارتهم لوجهات سياحية أخرى.